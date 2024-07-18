هنأ أمير قطر بزشکیان بانتخابه رئيسيا للجمهورية الاسلامية، وتمنى له بالنجاح؛ مؤكدا بان العلاقات الإيرانية - القطرية، تاريخية وقوية وماضية باتجاه الامام على الدوام، كما تطلع الى مواصلة وتسريع التعاون بين البلدين.

قال الرئيس الإيراني المنتخب "مسعود بزشکیان"، في محادثة هاتفية مع أمير قطر "الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني" : انني سأتابع بجدية طريق تحسين مستوى العلاقات بين طهران والدوحة.

وافادت ارنا، ان امير قطر الشيخ تميم آل ثاني أجرى، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع د. مسعود بزشکیان الرئيس الإيراني المنتخب.

وفي هذا التصال، شدّد بزشكيان على رغبة حكومته في تطوير العلاقات مع قطر، قائلا : إن التعاون بين طهران والدوحة، له العديد من الفوائد المتبادلة للجانبين وسأتابع بجدية طريق تحسين مستوى هذه العلاقات.

وفي إشارة إلى وجهات النظر المشتركة والمواقف المتقاربة بين البلدين، تابع الرئيس المنتخب : يرى البلدان أن التفاوض وقبول المسؤولية هي الطريقة الناجحة الوحيدة من اجل توسيع التعاون وبما يؤدي الى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وثمن بزشكيان، "المواقف الحكيمة والمبدئية" لدولة قطر في سياق دعم حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

الى ذلك، هنأ أمير قطر بزشکیان بانتخابه رئيسيا للجمهورية الاسلامية، وتمنى له بالنجاح؛ مؤكدا بان العلاقات الإيرانية - القطرية، تاريخية وقوية وماضية باتجاه الامام على الدوام، كما تطلع الى مواصلة وتسريع التعاون بين البلدين.

كما رحّب الشيخ تميم، بمواقف الرئيس الايراني المنتخب، مؤكدا بانها تحمل رسالة محبة وسلام لجميع دول المنطقة، ومتمنيا بأن يتم من خلال تعميق التعاون الثنائي، اتخاذ خطوات فعالة نحو حل مشاكل المنطقة والعالم، وخاصة مساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم.