باقري: استمرار الأزمة بما في ذلك الهجمات على لبنان لن يمر دون رد

وكان علي باقري القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى نيويورك يوم الاثنين بالتوقيت المحلي على رأس وفد للمشاركة في اجتماعين لمجلس الأمن بشأن فلسطين والتعددية.

أكد وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري ضرورة الإنهاء السريع للهجمات ضد سكان غزة وعودة السلام إلى المنطقة، محذرا من أن استمرار الازمة بما في ذلك الهجمات على لبنان، لن يمر دون رد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري ، الثلاثاء، مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وقال باقري، أثناء تهنئته للمجر على بداية رئاستها الاتحاد الأوروبي، إن العلاقات بين إيران والمجر كانت دائما إيجابية وماضية إلى الأمام.

وشدد على ضرورة تعزيز استقرار المنطقة ومنع انتشار التوترات، وأشار إلى التهديدات الأخيرة ضد لبنان والجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.

وحذر وزير الخارجية الايراني بالانابة من أن أي توتر جديد في المنطقة سيضر بمؤججي الحروب.

وشدد باقري على ضرورة الإنهاء السريع للهجمات ضد سكان غزة وعودة السلام إلى المنطقة، وحذر من أن أي استمرار للأزمة، بما في ذلك الهجمات على لبنان، لن يمر دون رد.

من جانبه أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في هذا اللقاء على أهمية الدبلوماسية في العلاقات الثنائية وعلى الساحة الدولية، ورحب بتعزيز العلاقات مع إيران.

وأعرب عن أمله في أن يتم تعزيز المحادثات خلال رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي.

كما استعرض الجانبان، على هامش اجتماع مجلس الأمن بشأن التعددية، مجالات التعاون وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الوضع في غزة والحرب في أوكرانيا.

وكان علي باقري القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى نيويورك يوم الاثنين بالتوقيت المحلي على رأس وفد للمشاركة في اجتماعين لمجلس الأمن بشأن فلسطين والتعددية.