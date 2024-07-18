سباهان الإيراني سیستضیف شباب الأهلي الإماراتي، 6 أغسطس المقبل

ويتأهل الفائز من المباراة للقاء مستضيفه الغرافة القطري يوم 13 من الشهر نفسه، في استاد البيت، في الدور الثاني للملحق، ويصعد الفائز للانضمام إلى الدور الرئيس للبطولة.

سيستضيف سباهان إصفهان، فريق شباب الأهلي الإماراتي، 6 أغسطس 2024 في استاد نقش جهان بمدینة إصفهان ضمن الدور الأول من الملحق المؤهل لدوري النخبة الأسيوي.

وتم تحديد موعد لقاء سباهان الإيراني ضد شباب الأهلي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة ویلتقي سباهان، شباب الأهلي 6 أغسطس 2024.

ويخوض شباب الأهلي رسمياً، أولى مبارياته في الموسم الجديد يوم 6 أغسطس المقبل، عندما يحل ضيفاً على سباهان الإيراني في استاد نقش جهان.

ويتأهل الفائز من المباراة للقاء مستضيفه الغرافة القطري يوم 13 من الشهر نفسه، في استاد البيت، في الدور الثاني للملحق، ويصعد الفائز للانضمام إلى الدور الرئيس للبطولة.