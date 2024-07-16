بزشكيان ومخبر يشاركان في مراسم العزاء الحسيني بديوان رئاسة الجمهورية

شارك الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان بصحبة رئيس الجمهورية بالانابة محمد مخبر، موظفي الحكومة في مراسم العزاء الحسيني التي اقيمت اليوم الاحد بديوان رئاسة الجمهورية.

وعشية تاسوعاء الامام الحسين (ع)، حضر بزشكيان ومخبر ظهر اليوم وكما الاعوام السابقة، في موكب العزاء لمنتسبي مؤسسة رئاسة الجمهورية مشاركة منهما في عزاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (ع).

وشارك في مراسم العزاء، جمع غفير من موظفي ومدراء ديوان رئاسة الجمهورية. إذ ألقى الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، كلمة في رثاء شهداء كربلاء ومن ثم تلا الخطباء، المراثي وخطب العزاء.