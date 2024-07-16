النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

بزشكيان ومخبر يشاركان في مراسم العزاء الحسيني بديوان رئاسة الجمهورية

رمز الخبر: ۶۹۸۹۸
تأريخ النشر: 15 July 2024

شارك الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان بصحبة رئيس الجمهورية بالانابة محمد مخبر، موظفي الحكومة في مراسم العزاء الحسيني التي اقيمت اليوم الاحد بديوان رئاسة الجمهورية.

وعشية تاسوعاء الامام الحسين (ع)، حضر بزشكيان ومخبر ظهر اليوم وكما الاعوام السابقة، في موكب العزاء لمنتسبي مؤسسة رئاسة الجمهورية مشاركة منهما في عزاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (ع).

وشارك في مراسم العزاء، جمع غفير من موظفي ومدراء ديوان رئاسة الجمهورية. إذ ألقى الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، كلمة في رثاء شهداء كربلاء ومن ثم تلا الخطباء، المراثي وخطب العزاء.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
باقري كني يغادر طهران متوجها الى نيويورك
إيران تقترح تشكيل شبكة المعلومات لمجموعة البريكس
روسيا ترحب بدور ايراني في تسوية الصراع في اوكرانيا
بزشكيان: القواسم المشتركة بين شعبي إيران واليمن تاريخية وعميقة
بزشكيان ومخبر يشاركان في مراسم العزاء الحسيني بديوان رئاسة الجمهورية
بزشكيان يؤكد أهمية تعاون مؤسسات واركان الدولة لتوفير متطلبات الشعب
نائب وزير الداخلية الايراني يتوقع عبور 500 ألف زائر اجنبي من زوار الاربعين حدود البلاد
إقامة مراسم عزاء ليلة التاسع من محرم بحضور قائد الثورة
هنية يشيد بايران لدعمها القضية الفلسطينية