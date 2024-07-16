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بزشكيان يؤكد أهمية تعاون مؤسسات واركان الدولة لتوفير متطلبات الشعب

أشار الدكتور مسعود بزشكيان إلى المكانة الخاصة لهذه المؤسسة في حراسة الثورة الإسلامية وأهمية التعاون والرفقة بين جميع مؤسسات واركان الدولة في مسار الاستغلال الأقصى للقدرات لتنمية البلاد وحل المشكلات والتأكيد على توفير متطلبات الشعب.
رمز الخبر: ۶۹۸۹۷
تأريخ النشر: 15 July 2024

أكد الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان أهمية التعاون وتضافر الجهود بين كافة مؤسسات واركان الدولة في سبيل الاستغلال الأقصى للقدرات من أجل تنمية البلاد وحل المشاكل وتوفير متطلبات الشعب.

وحضر القائد العام للحرس الثوري وممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري الإسلامي، وقادة القوات الخمس التابعة للحرس الثوري، يوم الأحد الى مكتب رئيس الجمهورية المنتخب وقدموا له التهنئة لمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية وأبدوا الاستعداد الشامل لهذه المنظمة الثورية والشعبية لمواصلة وتعزيز استراتيجيتها في التفاعل والتعاون مع الحكومات، في إطار المهام والواجبات القانونية وبما يتماشى مع السياسات الكبرى المعلنة من قبل سماحة قائد الثورة للاستجابة لاحتياجات البلاد.

وفي هذا اللقاء، وفي معرض تقديره لقادة الحرس الثوري، أشار الدكتور مسعود بزشكيان إلى المكانة الخاصة لهذه المؤسسة في حراسة الثورة الإسلامية وأهمية التعاون والرفقة بين جميع مؤسسات واركان الدولة في مسار الاستغلال الأقصى للقدرات لتنمية البلاد وحل المشكلات والتأكيد على توفير متطلبات الشعب.

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