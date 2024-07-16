نائب وزير الداخلية الايراني يتوقع عبور 500 ألف زائر اجنبي من زوار الاربعين حدود البلاد

إن القضية المهمة لهؤلاء الزوار هي مسألة المواصلات، وهو ما تم التأكيد عليه في هذا الاجتماع بحيث يدخل الزوار الباكستانيون إلى إيران بحافلاتهم الخاصة.

صرح نائب وزير الداخلية الايراني للشؤون السياسية والامنية ورئيس لجنة الأربعين مجيد ميراحمدي انه من المتوقع عبور 500 ألف زائر اجنبي من زوار اربعينية الامام الحسين (ع) حدود البلاد إلى العراق للمشاركة في هذه المراسم.

وقال ميراحمدي في تصريح له يوم الأحد خلال الاجتماع الخامس للجنة الأربعين بمحافظة خراسان الرضوية: تم النظر في تقيدم جميع التسهيلات الممكنة للمواطنين الاجانب؛ وسيتم توفير اماكن الاستراحة ومواكب الاستقبال والخدمات الصحية والعلاجية بطريقة لائقة خلال رحلة هؤلاء الاعزاء عبر إيران.

وأشار إلى أنه تم في هذا الاجتماع مناقشة مسألة الزوار الاجانب المقيمين وغير المقيمين، وتابع: ان الزوار غير المقيمين الذين يدخلون البلاد من أفغانستان وباكستان وأماكن أخرى سيتوجهون إلى العراق من حدود جذابة.

وقال رئيس لجنة الأربعين في البلاد: إن القضية المهمة لهؤلاء الزوار هي مسألة المواصلات، وهو ما تم التأكيد عليه في هذا الاجتماع بحيث يدخل الزوار الباكستانيون إلى إيران بحافلاتهم الخاصة.

وبخصوص الزوار الاجانب المقيمين، قال ميراحمدي: يمكن لهؤلاء الأشخاص التقدم بطلب للحصول على جوازات سفرهم القانونية لدخول العراق من الموقع الالكتروني "سند خادم" الذي أعلنته قوى الامن الداخلي واستلام هذه الوثائق من خلال مكاتب الكفالة.

وأشار إلى التسهيلات المقدمة للزوار الإيرانيين، وقال: بالنسبة للزوار الإيرانيين، توصلنا إلى اتفاق مع الجانب العراقي بشأن جواز زيارة الأربعين، وسيتم إصداره سريعا بكلفة 650 ألف ريال.