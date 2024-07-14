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قائد عسكري: 3800 منظومة دفاع جوي جاهزة تماما في جميع انحاء البلاد

وأعلن جاهزية 3800 منظومة دفاع جوي في البلاد بنسبة 100 بالمائة وأضاف: ان قوات الدفاع الجوي تفوقت على منافسيها واصبحت لها الريادة في المنطقة في مجال إنتاج وتعزيز وتحديث واستخدام المنظومات الصاروخية والطائرات بدون طيار ذات المدى الطويل والمتوسط ​​والمجهزة بأحدث البرمجيات.
رمز الخبر: ۶۹۸۹۳
تأريخ النشر: 14 July 2024

صرح مساعد الشؤون التنسيقية لقائد قوات الدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية بان هنالك الان 3800 منظومة دفاع جوي جاهزة تماما في جميع انحاء البلاد.

وفي كلمته الاربعاء خلال مراسم احياء ذكرى شهداء مجموعة الدفاع الجوي في مدينة آبدانان بمحافظة ايلام غرب ايران، اكد العميد محمد يوسفي خوش قلب أن هذه القوات مشرفة تماما على سماء منطقة باستخدام مختلف المعدات المصنعة محليا وقال: ان قدرة الدفاع الجوي جعلت الأعداء مترددين.

واضاف: ان قوات الدفاع الجوي القوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كخدم مخلصين للشعب وتحت قيادة قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة ، واعتمادا على تجارب وإنجازات سنوات الدفاع المقدس الثماني (1980-1988)، تقوم بكل قوتها واستعدادها الدفاعي الأقصى، بمراقبة تحركات الأعداء وحماية سماء الجمهورية الإسلامية.

وأعلن جاهزية 3800 منظومة دفاع جوي في البلاد بنسبة 100 بالمائة وأضاف: ان قوات الدفاع الجوي تفوقت على منافسيها واصبحت لها الريادة في المنطقة في مجال إنتاج وتعزيز وتحديث واستخدام المنظومات الصاروخية والطائرات بدون طيار ذات المدى الطويل والمتوسط ​​والمجهزة بأحدث البرمجيات.

واعتبر التطوير والتعزيز والتكنولوجيا أهم أولويات قوات الدفاع الجوي وأضاف: استناداً إلى توجيهات قائد الثورة الاسلامية والجهود والأعمال الدؤوبة التي يقوم بها خبراء هذه القوات، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية تمضي في اتجاه تصاعدي في مجالات الوقاية والاكتفاء الذاتي وإنتاج المعدات العسكرية والأمنية وكذلك تدريب القوات العملياتية المتخصصة والملتزمة واصبحت لها اليد العليا في المنطقة.

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