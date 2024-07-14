كبير مستشاري الخارجية الايرانية يلتقي مسؤولا بالخارجية اليابانية

كما تمت في هذه المباحثات مناقشة وتبادل الاراء حول آخر تطورات الإبادة الجماعية لسكان غزة على يد الكيان الصهيوني والاوضاع في جنوب لبنان وسوريا والبحر الأحمر.

التقى كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خارجي مع نائب مساعد شؤون التخطيط السياسي بوزارة الخارجية اليابانية كينتارو فوجيموتو.

وبحث الجانبان في هذا الاجتماع، الذي عقد يوم السبت بطهران، الاتجاهات الحالية في تشكيل النظام الدولي، وكانت وجهات نظرهما متطابقة بشان مسألة الانتقال من مرحلة الحرب الباردة، وكذلك الخروج من مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وتشكيل نظام متعدد الأقطاب .

كما تمت في هذه المباحثات مناقشة وتبادل الاراء حول آخر تطورات الإبادة الجماعية لسكان غزة على يد الكيان الصهيوني والاوضاع في جنوب لبنان وسوريا والبحر الأحمر.

وأشار خاجي في هذا اللقاء أيضاً إلى أن التطورات الإقليمية تعتمد على حل أزمة غزة، وما لم تتوقف جرائم الكيان الصهيوني الذي يحظى بدعم كامل من الادارة الأمريكية في كافة المجالات السياسية والقانونية والعسكرية والمالية؛ فلن يكون هناك أي أمل في السلام والاستقرار في المنطقة.