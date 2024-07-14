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كنعاني: الصهاينة لا يعترفون بخطوط انسانية واخلاقية حمراء تجاه اهل غزة

واضاف بأن الصهاينة اظهروا مجددا انهم  لا يعترفون بخطوط انسانية واخلاقية حمراء تجاه اهل غزة ويسعون لتعويض فشلهم المستمر في ساحة المعركة، موضحا انه يجب على الصهاينة ان يعلموا ان الاصرار على هذا الطريق لن يؤدي الى اي انجاز لهم سوى الكراهية العالمية الاوسع لكيان الفصل العنصري الصهيوني وتسريع نهايته وزواله.
رمز الخبر: ۶۹۸۸۶
تأريخ النشر: 14 July 2024

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" على ان الصهاينة لا يعترفون بخطوط انسانية واخلاقية حمراء تجاه اهل غزة ، وذلك في اشارة الى الهجوم الصهيوني الهمجي على منظقة المواصي في خان يونس بقطاع غزة.

وكتب كنعاني على حسابه الشخصي عبر منصة التواصل الاجتماعي اكس :" ان اطلاق القذائف الصاروخية باتجاه مخيمات اللاجئين العزل في منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة وعلى الرغم من اعلانه مناطق امنة تعد الجريمة الاحدث من سلسلة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني قاتل الاطفال في ظل الصمت القاتل للمجتمع الدولي ومؤسساته وفي ظل المساعدات العسكرية الامريكية الواضحة والخداع الاوروبي وفي ظل فشل الدول الاسلامية في استخدام قدراتها التي لاتعوض."

واضاف بأن الصهاينة اظهروا مجددا انهم  لا يعترفون بخطوط انسانية واخلاقية حمراء تجاه اهل غزة ويسعون لتعويض فشلهم المستمر في ساحة المعركة، موضحا انه يجب على الصهاينة ان يعلموا ان الاصرار على هذا الطريق لن يؤدي الى اي انجاز لهم سوى الكراهية العالمية الاوسع لكيان الفصل العنصري الصهيوني وتسريع نهايته وزواله.

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