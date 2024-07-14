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رئيس بلدية تبريز: مراسم الأربعين هي ذروة العلاقة بين إيران والعراق

وأعرب هوشیار خلال لقائه ممثل العتبة الحسینیة فاضل عوز عن أمله في أن تكون مراسم الأربعين هذا العام نقطة تحول في وقف جرائم الکیان الصهيوني، لأن الشعب الإيراني يعد اللحظات لإدانة هذا الکیان في مراسم الأربعين.
رمز الخبر: ۶۹۸۸۱
تأريخ النشر: 13 July 2024

قال رئيس بلدية تبريز یعقوب هوشیار إن هناك تفاعلات جيدة بين إيران والعراق و مراسم الأربعين تعتبر ذروة العلاقة بين البلدين.

وأعرب هوشیار خلال لقائه ممثل العتبة الحسینیة فاضل عوز عن أمله في أن تكون مراسم الأربعين هذا العام نقطة تحول في وقف جرائم الکیان الصهيوني، لأن الشعب الإيراني يعد اللحظات لإدانة هذا الکیان في مراسم الأربعين.

وبدوره أشار ممثل العتبة الحسینیة فاضل عوز إلى قدرة وإمكانات العتبة الحسينية المقدسة على استقبال زوار الأربعين على أفضل وجه مضیفا: منذ بداية شهر محرم الحرام، بدأت الأنشطة المختلفة في العتبة ونحن نستضيف الزوار الحسينيين بشكل مستمر بهدف نشر قيم ذلك الإمام العظيم.

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