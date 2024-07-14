خلال ثلالة أشهر.. ايران تنتج أكثر من 6 ملايين طن من منتجات الصلب

أعلن نائب اتحاد الصلب الايراني، وحيد يعقوبي انه تم إنتاج 6 ملايين و28 ألف طن من منتجات الصلب ربيع هذا العام، وهو ما يزيد بنسبة 1.2% عن العام الماضي.

قال يعقوبي في تصريحات صحفية: "إن نمو إنتاج الصلب الإيراني بنسبة 1.6% خلال شهرين من العام الحالي تحول إلى انخفاض بنسبة 1.6% في الإحصائيات الربع سنوية، وذلك بسبب تشديد الإجراءات الكهربائية، والقيود المفروضة على صانعي الصلب".

وأضاف: "في قطاع تصدير منتجات الصلب شهدنا زيادة، حيث تم خلال ربيع هذا العام تصدير 897 ألف طن من المقاطع الفولاذية الطويلة بقيمة 428 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنمو قدره 32.2% من حيث الحجم و 20.6% من حيث قيمة".

وقال يعقوبي: "تم إنتاج 6 ملايين و28 ألف طن من منتجات الصلب خلال فصل الربيع، بزيادة 1.2% عن إنتاجها في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ إجمالي صادرات منتجات الصلب 973 ألف طن بقيمة 480 مليون دولار، بزيادة 20.4% في الحجم و8% في القيمة على التوالي".

وبحسب نائب رئيس الاتحاد، بلغت صادرات سلسلة الحديد والصلب بأكملها هذا الربيع 7 ملايين و631 ألف طن بقيمة مليون و682 ألف طن، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 2.4% من حيث الوزن و19% من حيث القيمة.