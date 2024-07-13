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بوتين يؤكد ان التعاون بين ايران وروسيا سيتوسع اكثر فاكثر

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد انضمت العام  الماضي رسميا الى عضوية مجموعة بريكس لتصبح واحدة من 9 من القوى الناشئة التي تنضم الى بريكس.
رمز الخبر: ۶۹۸۷۲
تأريخ النشر: 12 July 2024

اعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتياحه لعضوية ايران الدائمة في مجموعة بريكس وقال ان التعاون بين ايران وروسيا سيشهد مزيدا من التوسع.

وقد التقى قاليباف مساء اليوم الخميس الرئيس الرئيسي فلاديمر بوتين وذلك على هامش اجتماع الجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس والمنعقد بمدينة سانت بطرزبورغ الروسية.

ورحب الرئيس الروسي برئيس مجلس الشورى الاسلامي وقال ان ايران اصبحت عضوا رسميا في بريكس، ونحن مرتاحون لذلك وكنا ندعم عضوية ايران في بريكس.

وقال ان العلاقات بين ايران وروسيا في تنامٍ مشيرا الى الانتخابات الرئاسية التي جرت في ايران وقال: ليس لدي شك ان العلاقات بين ايران وروسيا ستتوسع بقدر ما كانت عليه في عهد الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي "الذي حزنا وتاسفنا على رحيله."

وتابع بوتين ان حفل تنصيب الرئيس الايراني المنتخب سيقام قريبا مشيرا الى ان رئيس مجلس الدوما الروسي سيشارك في هذا الحفل على راس وفد روسي.

وقال بوتين متوجها الى قاليباف: ابلغ اخلص تحياتي لقائد الثورة الاسلامية المعظم وجميع الشعب الايراني.

وكان رئيس البرلمان الايراني قد التقى في وقت سابق رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالدوين.

ويزور قاليباف روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالدوين وكذلك رئيس المجلس الاتحادي الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتوينكو، وذلك للمشاركة في الجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد انضمت العام  الماضي رسميا الى عضوية مجموعة بريكس لتصبح واحدة من 9 من القوى الناشئة التي تنضم الى بريكس.

وهذه اول مشاركة لمسؤول ايراني رفيع في الجمعية العامة لبريكس بعد انضمام ايران رسميا الى بريكس.

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