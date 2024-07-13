النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۴مشاهدات
‍ پ

بزشكيان يشدد على دور ودعم الشعب في المضي قدما في الامور

ان لم تكونوا انتم الشعب والنخبة والمنتجون والخبراء والصناعيون والعشائر والمزارعون وسائر شرائح الشعب، فاني لا استطيع البت في شؤون البلاد من دون التمتع بدعم الشعب.
رمز الخبر: ۶۹۸۷۱
تأريخ النشر: 12 July 2024

قال الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان اليوم الخميس متوجها الى الشعب ان المسؤولية الجسيمة التي فوضتموها اياي تثقل كاهلي وان البت في شؤون البلاد لا يمكن من دونكم.

واضاف بزشكيان وهو يتحدث الى اعضاء لجنة الانتخابات بمحافظة طهران ان المنصب والموقع لا اهمية لهما بالنسبة له اطلاقا قائلا:  ان المسؤولية الجسيمة التي فوضها الشعب الايراني لي، تثقل كاهلي بشدة.

وتابع الرئيس المنتخب يقول: ان لم تكونوا انتم الشعب والنخبة والمنتجون والخبراء والصناعيون والعشائر والمزارعون وسائر شرائح الشعب، فاني لا استطيع البت في شؤون البلاد من دون التمتع بدعم الشعب.

واكد انه سيبقى على العهد الذي قطعه للشعب مضيفا ان حياة الامام الحسين (ع) وسائر الأئمة (ع) حافلة بالحرية والتحرر والدروس والعبر "وقد طابقت حياتي مع حياتهم واعتز بالطريق الذي اخترته."

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
رئيس مجلس الشورى الاسلامي يجري محادثات مع نائب رئيس البرلمان الأرميني
هدف ايران الاستراتيجي هو الأمن المشترك والسلام المستدام في المنطقة
نائب قوات الشرطة: فتنة الاعداء في الجزر الثلاث، فشلت بوعي وانسجام الناس
بوتين يؤكد ان التعاون بين ايران وروسيا سيتوسع اكثر فاكثر
بزشكيان يشدد على دور ودعم الشعب في المضي قدما في الامور
ايران ترفض الاتهامات الاميركية الباطلة بشأن تعاونها مع حركة أنصار الله اليمنية
وزير الداخلية العراقي: منفذ المنذرية سيستقبل الزوار على مدار الساعة
الامين العام لحزب الله: شهداء "طوفان الأقصى" هم من أوضح وأعلى مصاديق القتل في سبيل الله
رئيس اقليم كردستان العراق يتصل هاتفيا ببزشكيان
سيتم قريبا التوقيع على اتفاق التعاون الشامل بين إيران وروسيا