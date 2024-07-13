بزشكيان يشدد على دور ودعم الشعب في المضي قدما في الامور

ان لم تكونوا انتم الشعب والنخبة والمنتجون والخبراء والصناعيون والعشائر والمزارعون وسائر شرائح الشعب، فاني لا استطيع البت في شؤون البلاد من دون التمتع بدعم الشعب.

قال الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان اليوم الخميس متوجها الى الشعب ان المسؤولية الجسيمة التي فوضتموها اياي تثقل كاهلي وان البت في شؤون البلاد لا يمكن من دونكم.

واضاف بزشكيان وهو يتحدث الى اعضاء لجنة الانتخابات بمحافظة طهران ان المنصب والموقع لا اهمية لهما بالنسبة له اطلاقا قائلا: ان المسؤولية الجسيمة التي فوضها الشعب الايراني لي، تثقل كاهلي بشدة.

وتابع الرئيس المنتخب يقول: ان لم تكونوا انتم الشعب والنخبة والمنتجون والخبراء والصناعيون والعشائر والمزارعون وسائر شرائح الشعب، فاني لا استطيع البت في شؤون البلاد من دون التمتع بدعم الشعب.

واكد انه سيبقى على العهد الذي قطعه للشعب مضيفا ان حياة الامام الحسين (ع) وسائر الأئمة (ع) حافلة بالحرية والتحرر والدروس والعبر "وقد طابقت حياتي مع حياتهم واعتز بالطريق الذي اخترته."