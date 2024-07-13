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وزير الداخلية العراقي: منفذ المنذرية سيستقبل الزوار على مدار الساعة

وعقب الجولة التفقدية قال وزير الداخلية العراقي للصحفيين انه عقد اليوم اجتماعا مع نظيره  الايراني لدراسة آخر الاجراءات المتخذة فيما يخص استقبال الزوار واسداء  الخدمات لهم.
رمز الخبر: ۶۹۸۶۹
تأريخ النشر: 12 July 2024

قال وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري اليوم الخميس ان منفذ المنذرية التابع لمحافظة ديالى العراقية، وفي ظل الاجراءات المتخذة والتنسيق الذي انجز، بات جاهزا لاستقبال زوار الاربعين الحسيني على مدار الساعة.

وكان الشمري قد وصل اليوم الى منفذ خسروي الحدودي الايراني (غرب) واستقبله نظيره الايراني احمد وحيدي، ليتفقدا البنى التحتية المهيأة لتنقل الزوار.

وعقب الجولة التفقدية قال وزير الداخلية العراقي للصحفيين انه عقد اليوم اجتماعا مع نظيره  الايراني لدراسة آخر الاجراءات المتخذة فيما يخص استقبال الزوار واسداء  الخدمات لهم.

واوضح انه تم خلال اللقاء اجراء التنسيق فيما يخص استقرار مواكب الاستقبال وتقديم خدمات النقل للزوار.

وتابع الشمري انه تمت دراسة احدث الاستعدادات لاستقبال الزوار في مختلف المحافظات العراقية بما فيها بغداد وديالى وكذلك مدن كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وسامراء.

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