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رئيس اقليم كردستان العراق يتصل هاتفيا ببزشكيان

وجدد بارزاني تعازيه باستشهاد الرئيس الراحل اية الله رئيسي معربا عن امله بان يتخذ تنامي العلاقات والتعاون وتنفيذ الاتفاقات بين ايران واقليم كردستان العراق منحى سريعا في عهد الرئيس المنتخب الدكتور بزشكيان.
رمز الخبر: ۶۹۸۶۷
تأريخ النشر: 12 July 2024

اجرى رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني مساء اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان ليؤكد ان العلاقات بيننا قائمة على الاواصر الثقافية والتاريخية العريقية والعقائدية المعمقة.

وقدم بارزاني التهاني لبزشكيان متمنيا له التوفيق في مهام عمله كرئيس للجمهورية مؤكد ان العلاقات بيننا قائمة على على الاواصر الثقافية والتاريخية العريقية والعقائدية المعمقة.

وجدد بارزاني تعازيه باستشهاد الرئيس الراحل اية الله رئيسي معربا عن امله بان يتخذ تنامي العلاقات والتعاون وتنفيذ الاتفاقات بين ايران واقليم كردستان العراق منحى سريعا في عهد الرئيس المنتخب الدكتور بزشكيان.

اما الدكتور بزشكيان فقد اعرب عن تقديره للتهاني التي تلقاها من رئيس اقليم كردستان العراق وقال ان العلاقات بين الطرفين متنامية مشدد على ضرورة الافادة من جميع الامكانات والقدرات المتاحة للمزيد من توسيع التعاون.

واشار الى اهمية تعزيز علاقات الجوار في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، معتبرا ان العراق يحظى بموقع خاص في هذا المجال.

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