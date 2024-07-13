سيتم قريبا التوقيع على اتفاق التعاون الشامل بين إيران وروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، استعداد روسيا للتوقيع على الاتفاق المذكور على هامش قمة البريكس في مدينة غازان.

بعد إعلان بوتين استعداد روسيا لتوقيع اتفاق التعاون الشامل مع إيران في اتصال هاتفي مع الرئيس الايراني المنتخب، قال مساعد وزير الخارجية ومدير عام دائرة اورآسيا في الخارجية مجتبى دميرجي لو في تصريح له اليوم الخميس إن هذه الوثيقة اصبحت نهائية وجاهزة للتوقيع.

وأضاف دمير جي لو أن "وثيقة اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وروسيا ستكون جاهزة للتوقيع قريبا".

وقال إن هذه الاتفاقية مدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين منذ ما يقرب من عامين وأن هذه الوثيقة تم الانتهاء منها والتوقيع عليها بالأحرف الأولى وستكون جاهزة للتوقيع بعد اتخاذ الإجراءات الشكلية الداخلية في كلا البلدين.

وتم الإعلان عن اتفاقية التعاون لمدة 20 عامًا بين إيران وروسيا قبل نحو عامين ونصف خلال زيارة الشهيد آية الله رئيسي إلى موسكو واجتماعه مع بوتين. وفي حينها أعلن الشهيد رئيسي أن هذا الاتفاق سيكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق قفزة في العلاقات الشاملة بين البلدين.

ومؤخرا، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إننا نتوقع التوقيع على هذه الاتفاقية في المستقبل القريب.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، استعداد روسيا للتوقيع على الاتفاق المذكور على هامش قمة البريكس في مدينة غازان.

وقال دميرجي لو أيضًا إن وثيقة معاهدة مبادئ التعاون وأساس العلاقات المتبادلة تم التوقيع عليها عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002، وهي معاهدة مدتها 10 سنوات وتم تمديدها لمدة خمس سنوات في كل مرة وما زالت سارية، ولكن نظراً لتطورات العلاقات بين البلدين والنظام الدولي، فقد اقتضت الحاجة صياغة وثيقة جديدة، تم وضعها على جدول الأعمال والانتهاء منها.