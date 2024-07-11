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قائد الجيش: بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي للابحار داخل المحيطات

رمز الخبر: ۶۹۸۶۴
تأريخ النشر: 10 July 2024

قال القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي": نحن بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي بفضل جهود علمائنا الشبان والنخب والشركات المعرفية والجامعات المنضوية في الجيش، وذلك في العديد من المجالات والاحتياجات السابقة؛ مبينا بان الصناعة البحرية الايرانية حققت اليوم انجازات ملفتة تفوق النسخ الاجنبية في المجالات الملاحية والابحار داخل المحيطات.

جاء ذلك في تصريح للعميد موسوي، على هامش تفقده اليوم الثلاثاء معرض المنجزات العلمية والتقنية لبحرية الجيش الايراني، المقام بمدينة سيرجان (تابعة لمحافظة كرمان –شرقي البلاد).

واكد قائد الجيش، بان القوات المسلحة الايرانية حققت اليوم الازدهار في جميع المجالات والقطاعات؛ وهي ماضية باتجاه تحقيق المزيد من التقدم للحفاظ على شموخ واقتدار البلاد.

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