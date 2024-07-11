الرئيس المنتخب يثمّن المشاركة الحماسية للشعب الايراني في انتخابات الرئاسة

انني اعبّر، من صميم القلب، عن تقديري على حضوركم وتضامنكم المميّز، وسوف ابذل جهدي لاكون جديرا بالحفاظ على هذه الامانة، كما لن ادّخر جهدا في سبيل الوطن.

اشاد رئيس الجمهورية الاسلامية المنتخب "مسعود بزشكيان"، بالمشاركة الحماسية التي سجلها الشعب الايراني في الدورة الـ 14 للانتخابات الرئاسية؛ موجها خطابه للمواطنين بالقول: انني سوف لن ادعكم وحيدين، فلا تتركوني وحيدا.

الرئيس المنتخب بعث برسائل هاتفية الى عموم المواطنين يوم الثلاثاء، مثمنا فيها مشاركتهم الحماسية في الرئاسيات الـ 14.

واضاف بزشكيان عبر رسائله الهاتفية للشعب الايراني: انني اعبّر، من صميم القلب، عن تقديري على حضوركم وتضامنكم المميّز، وسوف ابذل جهدي لاكون جديرا بالحفاظ على هذه الامانة، كما لن ادّخر جهدا في سبيل الوطن.

وتابع: معا بدأنا مسيرة جديدة نحو التغيير؛ فالنجاح غير ممكن بدون دعمكم ومساعدتكم.