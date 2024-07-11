النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۶مشاهدات
‍ پ

الرئيس المنتخب يثمّن المشاركة الحماسية للشعب الايراني في انتخابات الرئاسة

انني اعبّر، من صميم القلب، عن تقديري على حضوركم وتضامنكم المميّز، وسوف ابذل جهدي لاكون جديرا بالحفاظ على هذه الامانة، كما لن ادّخر جهدا في سبيل الوطن.
رمز الخبر: ۶۹۸۶۲
تأريخ النشر: 10 July 2024

اشاد رئيس الجمهورية الاسلامية المنتخب "مسعود بزشكيان"، بالمشاركة الحماسية التي سجلها الشعب الايراني في الدورة الـ 14 للانتخابات الرئاسية؛ موجها خطابه للمواطنين بالقول: انني سوف لن ادعكم وحيدين، فلا تتركوني وحيدا.

الرئيس المنتخب بعث برسائل هاتفية الى عموم المواطنين يوم الثلاثاء، مثمنا فيها مشاركتهم الحماسية في الرئاسيات الـ 14.

واضاف بزشكيان عبر رسائله الهاتفية للشعب الايراني: انني اعبّر، من صميم القلب، عن تقديري على حضوركم وتضامنكم المميّز، وسوف ابذل جهدي لاكون جديرا بالحفاظ على هذه الامانة، كما لن ادّخر جهدا في سبيل الوطن.

وتابع: معا بدأنا مسيرة جديدة نحو التغيير؛ فالنجاح غير ممكن بدون دعمكم ومساعدتكم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
مخبر يرعى حفل تدشين المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي
قائد الجيش: بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي للابحار داخل المحيطات
رئيس الوزراء المغربي الاسبق: ايران هي محور المقاومة بكل صراحة
الرئيس المنتخب يثمّن المشاركة الحماسية للشعب الايراني في انتخابات الرئاسة
الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية ارهابية في الحدود الشمال غربية للبلاد
مبادرة إيران بإصدار بيان مشترك للتعريف بالصهيونية كشكل من أشكال العنصرية
مخبر: دعم الذكاء الاصطناعي من أولويات الدولة
الرئيس الايراني المنتخب یشدد على جهود حكومته لتنفيذ الاتفاقات مع سريلانكا