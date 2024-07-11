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مبادرة إيران بإصدار بيان مشترك للتعريف بالصهيونية كشكل من أشكال العنصرية

وفي هذا البيان المشترك، يطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المؤسسات الإسرائيلية التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية.
رمز الخبر: ۶۹۸۶۰
تأريخ النشر: 10 July 2024

اعتبر سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف ، في بيان مشترك تلاه نيابة عن عدد من الدول في الاجتماع الـ56 لمجلس حقوق الإنسان، أن الصهيونية هي أحدى مظاهر العنصرية لانتهاكها الفاضح لحقوق الإنسان للفلسطينيين.

وقرأ "علي بحریني" في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي عقد بحضور المقرر الخاص بالعنصرية نيابة عن عدد من الدول الإسلامية وبعض الدول المستقلة بيانا مشتركا ركز على ضرورة تفعيل القرار 3379 من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقر بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية:.

وفي هذا البيان المشترك، في إشارة إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اليونسكو) لعام 2017، تم تعريف إسرائيل على أنها "کیان فصل عنصري" ضد الفلسطينيين وقد ذكر أن حظر التمييز العنصري والفصل العنصري قاعدة ملزمة في القانون الدولي، كما أنه انتهاك واضح لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وفي هذا البيان المشترك، يطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المؤسسات الإسرائيلية التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

وستكون هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تفعيل البنود الرئيسية للقرار 3379 .

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