مخبر: دعم الذكاء الاصطناعي من أولويات الدولة

صرح القائم بأعمال رئيس الجمهورية محمد مخبر إن دعم الذكاء الاصطناعي ليس واجب الحكومة فحسب، بل هو أيضا احدى أولويات الدولة.

وفي حفل افتتاح المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي، الذي أقيم الثلاثاء بحضور نائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، تفقد مخبر مختلف اقسام المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي، وشارك في الاجتماع الأول لـ "المجلس الوطني لتوجيه الذكاء الاصطناعي" وتعرف على أحدث إنجازات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب والإعلام والاقتصاد والصناعة.

وفي حفل الافتتاح الرسمي لهذه المنظمة، حيا مخبر ذكرى الرئيس الشهيد، واعتبر نمو مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد بانه يعود إلى الاهتمام والدعم اللذين بذلهما الرئيس الراحل، مؤكدا على جهود المختصين والخبراء لتعويض تخلف البلاد وتنفيذ أمر قائد الثورة بالوصول إلى المركز العاشر بين افضل دول العالم في هذا المجال.

كما اكد مخبر على توفير الارضية لتعزيز حضور القطاع الخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنشاء شركات كبيرة للاستثمار المناسب في مجال الذكاء الاصطناعي، ووضع السياسات الصحيحة لدعم الناشطين في هذا المجال، وإزالة العوائق، والمراقبة والتوجيه من الحكومة.

واعتبر الرئيس بالنيابة دعم الذكاء الاصطناعي بانه ليس واجب الحكومة فحسب، بل من أولويات الدولة أيضا، وأكد على تسريع عقد اجتماعات المجلس المقبلة.