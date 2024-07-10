غواص إيراني یفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم في بلغراد

وفي اليوم الثاني من منافسات بطولة العالم للغوص الحر فئة المسابح، حصل الغواص الايراني "محمد حسين زارعي" على الميدالية البرونزية عن فئة الشباب وفي منافسات سباحة الزعانف المزدوجة مسجلا رقما قياسيا قدره 129 مترا.

فاز الغواص الايراني، محمد حسين زارعي بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للغوص الحر في صربيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تقام منافسات بطولة العالم للغوص الحر في مدينة بلغراد بدولة صربيا، خلال الفترة الممتدة من 10 الى 17 تموز/يوليو 2024.

وفي اليوم الثاني من منافسات بطولة العالم للغوص الحر فئة المسابح، حصل الغواص الايراني "محمد حسين زارعي" على الميدالية البرونزية عن فئة الشباب وفي منافسات سباحة الزعانف المزدوجة مسجلا رقما قياسيا قدره 129 مترا.

ويرافق الفريق الايراني في هذه المنافسات المدرب امين جديدي.