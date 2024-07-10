ايران تنتج المئات من قطع الغيار للمروحيات داخل البلاد

وأضاف العميد كيومرث حيدري: "ان هذه القوة هي نتيجة توجيهات القيادة الحكيمة وتضحيات الشهداء، فيجب علينا أن نتبع طريق القوة هذه بالاستمرار في الاتباع عن الولي الفقيه".

أعلن قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، العميد كيومرث حيدري، انه بجهود العلماء وخبرائنا الشباب ينتج الآن أكثر من 882 قطعة مروحية محلياً، ولدينا أحد أكبر الأساطيل الجوية في المنطقة.

انه صرح قائد القوات البرية للجيش، صباح اليوم (الاثنين) في المؤتمر الأول لإحياء ذكرى شهداء طيران الجيش، والذي عقد في طهران: "اليوم ببركة الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لدى ايران قدرات هائلة ويمكن القول بشكل صارم، ان اليوم لايتخذ اى قرار في العالم دون مشاركة ايران فيه".

وأضاف العميد كيومرث حيدري: "ان هذه القوة هي نتيجة توجيهات القيادة الحكيمة وتضحيات الشهداء، فيجب علينا أن نتبع طريق القوة هذه بالاستمرار في الاتباع عن الولي الفقيه".

ايران تنتج أكثر من 882 قطعة للمروحيات داخل البلاد

وذكر أن اليوم وبفضل دماء الشهداء حدثت تغييرات عميقة وهائلة في وحدة الطيران للقوات البرية، وأكد: "الجميع يعلم أن وحدة الطيران لها علاقة وثيقة بالصناعة وبجهود العلماء والموظفين الشباب أكثر من 882 قطعة لطائرات الهليكوبتر يتم انتاجها محليًا ولدينا أحد أكبر الأساطيل الجوية في المنطقة".

وفي الختام، أشار قائد القوات البرية إلى مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها وحدة الطيران في القوات البرية قائلا: "من خلال تجهيز المروحيات بكاميرات الرؤية الليلية، تنشغل مروحياتنا بخدمة الناس في مختلف مجالات الإنقاذ الجوي، وفي الفيضانات والزلازل والمجالات الاخرى".