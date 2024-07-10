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هنية في رسالة تهنئة الى بزشکیان : نثق بفخامتكم في نصرة القضية الفلسطینیة

وبعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس برسالة للرئيس الإيراني المنتخب، مهنئا فيها لمناسبة "إنجاز الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي"، ونيله ثقة الشعب الإيراني وانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رمز الخبر: ۶۹۸۵۰
تأريخ النشر: 09 July 2024

اكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس "اسماعيل هنية"، في رسالة تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب "مسعود بزشكيان" : اننا وشعبنا على ثقة بفخامتكم في خدمة إيران، وتجاوز كل التحديات والصعاب، والمضي في نهج وحدة الأمة الإسلامية أمام عدوها، ونصرة قضية أمتنا المركزية، وإسناد الشعب الفلسطيني ومؤازرته، كما اعتاد على أصالة إيران وشعبها.

وبعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس برسالة للرئيس الإيراني المنتخب، مهنئا فيها لمناسبة "إنجاز الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي"، ونيله ثقة الشعب الإيراني وانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكتب هنية في رسالته الى بزشكيان : نبعث لكم بهذه التهنئة، في الوقت الذي يخوض فيه شعبنا الفلسطيني ومقاومته إحدى أشرف معاركه التاريخية، بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، سيما في ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب الإبادة الجماعية ووحشية الاحتلال الصهيوني النازي.

وأضاف : اننا وشعبنا، على ثقة بفخامتكم في خدمة إيران، وتجاوز كل التحديات والصعاب، والمضي في نهج وحدة الأمة الإسلامية أمام عدوها، ونصرة قضية أمتنا المركزية، وإسناد الشعب الفلسطيني ومؤازرته، كما اعتاد على أصالة إيران وشعبها.

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