الرئيس التركي يتصل هاتفيا مع نظيره الايراني المنتخب حديثا

والرئيس الإيراني المنتخب الدكتور "مسعود بزشكيان"، هو من مواليد عام 1954م، وينحدر من مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران)، ويحمل شهادة في الطب اختصاص جراحة القلب.

اجرى الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان"، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية ايران المنتخب حديثا "مسعود بزشكيان".

وافادت ارنا، ان الرئيس التركي، نوّه في هذا الاتصال، بالعلاقات التي وصفها "عريقة" بين انقرة وطهران؛ قائلا : اننا نعتقد بان المرحة المستقبلية ايضا ستشهد ذات الاواصر وفي شتى المجالات.

واستعرض الجانبان اردوغان وبزشكيان، خلال مباحثاتهما الهاتفية اليوم، القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واعلنت وزارة الداخلية الايرانية (السبت 6 يوليو 2024م)، فوز مسعود بزشكيان بمنصب الرئاسة، لدورتها الـ 14 في جمهورية ايران الاسلامية، بعد حصوله على 53.6 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل 44.3 لمنافسه "سعيد جليلي".

والرئيس الإيراني المنتخب الدكتور "مسعود بزشكيان"، هو من مواليد عام 1954م، وينحدر من مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران)، ويحمل شهادة في الطب اختصاص جراحة القلب.

ومن أبرز المناصب التي تولاها "بزشكيان" خلال مسيرته المهنية في ايران الثورة، يشار الى : رئاسة جامعة تبريز للعلوم الطبية ومساعد وزير الصحة ، كما تسلم حقيبة وزارة الصحة خلال الفترة من 2001 الى 2005، لينتقل بعد ذلك إلى البرلمان ممثلا عن مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب ايران، منذ العام 2008 حتى الآن.