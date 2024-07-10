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في رسالة الى الامين العام لحزب الله؛

الرئيس المنتخب: ماضون بقوة في الدفاع عن المقاومة

انني على يقين بان حركات المقاومة في المنطقة، سوف لن تسمح لهذا الكيان ان يستمر في سياساته العدوانية والاجرامية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وسائر الشعوب الاقليمية.
رمز الخبر: ۶۹۸۴۴
تأريخ النشر: 09 July 2024

اكد الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان"، على استمرار نهج الدفاع عن المقاومة في المنطقة بقوة؛ مصرحا : ان حركات المقاومة سوف لن تسمح للكيان الصهيوني بمواصلة سياساته الاجرامية اللاشرعية.

ان بزشكيان ادلى بهذا التصريح عبر رسالة بعث بها الى الامين العام لحزب الله لبنان "السيد حسن نصر الله".

وعبر الرئيس الايراني المنتخب، عن شكره وتقديره لقاء "الرسالة القيمة والغامرة بالمودة" التي تلقاها من السيد نصر الله على خلفية فوزه في الانتخابات الرئاسية الـ 14 .

وتابع بزشكيان: ان جمهورية ايران الاسلامية، لطالما دعمت صمود ومقاومة الشعوب الاقليمية في مواجهة الكيان الصهيوني اللاشرعي؛ مبينا ان نهج الدفاع عن المقاومة متجذّر في السياسات المبدئية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتطلعات الامام الخميني (رض)، وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية (دام ظله)، وسوف يتواصل هذا النهج بقوة.

واكد: انني على يقين بان حركات المقاومة في المنطقة، سوف لن تسمح لهذا الكيان ان يستمر في سياساته العدوانية والاجرامية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وسائر الشعوب الاقليمية.

وختم الرئيس الايراني المنتخب، مثمّنا التطلعات الصادقة التي عبر عنها السيد حسن نصر الله في رسالة التهنئة؛ سائلا الباري عز وجلّ للامين العام لحزب الله بمزيد من العزة والشموخ، ولشعب لبنان بالسعادة والرقي، ولمجاهدي المقاومة الابطال بالنصر الالهي.

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