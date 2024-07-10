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بوتين وبزشكيان یؤکدان استمرار الاتصالات والتعاون بين ايران وروسيا

لقد تم حسم الوثائق المتعلقة بخطة التعاون الشامل بين إيران وروسيا، ونحن مستعدون لتوقيعها على هامش قمة البريكس في روسيا.
رمز الخبر: ۶۹۸۴۲
تأريخ النشر: 09 July 2024

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الايراني المنتخب مسعو بزشكيان، في اتصال هاتفي بينهما اليوم الاثنين، عل استمرار الاتصالات والتعاون بين البلدين.

وافادت ارنا ان بوتين وبزشكيان تباحثا هاتفيا اليوم الاثنين، وقد عبرا عن ارتياحهما للمستوى العالي من علاقات حسن الجوار القائمة بين موسكو وطهران، مع التاكيد على استعداد الجانبين لمواصلة العمل على تعزيز هذه العلاقات.

من جانبه، هنأ بوتين مجداد الرئيس الايراني المنتخب، وتمنى له بالنجاح في المسؤولية الكبيرة التي تنتظره، فضلا عن الرفاهية والازدهار للشعب الإيراني.

وقال الرئيس الروسي : ان العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا تکون على أعلى مستوى؛ متطلعا الى استمرار هذه العلاقات خلال فترة رئاسة بزشكيان، وتنفيذ الاتفاقات التي اتبرمها البلدان ف عهد الشهيد رئيسي.

كما أشار بوتين إلى التعاون الموسع بين إيران وروسيا، خاصة في قطاعي الطاقة والنقل، داعيا الرئيس الايراني المنتخب لحضور القمة المقبلة لمجموعة البريكس في كازان، كما أكد استعداد روسيا للتوقيع على اتفاقية تعاون شامل مع ايران، على هامش هذه القمة.

الى ذلك، اعرب بزشكيان عن تقديره لرسالة التهنئة الغامرة بالمودة التي تلقاها من بوتين، وقال : إننا نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع دولة روسيا الصديقة والجارة، وسنعمل بلا شك على تعزيز هذه الاواصر.

ولفت الرئيس الايراني المنتخب، الى جهود الحكومة الرابعة عشرة بهدف متابعة وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال عهد حكومة الشهيد رئيسي؛ واصفا التعاون الايراني الروسي على صعيد المنظمات والاتفاقيات الدولية والإقليمية مثل شنغهاي وبريكس وأوراسيا، مهماً.

وتابع بزشكيان : لقد تم حسم الوثائق المتعلقة بخطة التعاون الشامل بين إيران وروسيا، ونحن مستعدون لتوقيعها على هامش قمة البريكس في روسيا.

وردا على الاتصال الهاتفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الرئيس المنتخب مسعود بزشکیان: نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع دولة روسيا الصديقة والجارة وسنعمل بلا شك على تعزيز هذه العلاقات.

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