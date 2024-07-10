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استشهاد صحفي فلسطيني أثر قصف منزل عائلته في مدينة رفح

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.
رمز الخبر: ۶۹۸۴۱
تأريخ النشر: 09 July 2024

استشهد الصحفي الفلسطيني"سلامة جمعة الحشاش" أثر قصف منزل عائلته في حي الحشاش شمال مدينة رفح.

ووصلت 8 إصابات من بينها 3 أطفال إلى مستشفى العودة تل الزعتر جراء استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي.

وقصفت طائرات الاحتلال الطوابق الأخيرة من مجمع فلوريا التجاري على دوار الاتصالات بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية شديدة فجر اليوم على أحياء متفرقة من مدينة غزة، قبل أن تتقدم تقدم من محورين؛ المحور الغربي، ودوار الدحدوح جنوب حي تل الهوا وتتمركز في محيط الجامات والصناعة وتحاصر عدد من العائلات والنازحين في تلك المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 277 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، والتوغل في عدة أحياء من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

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