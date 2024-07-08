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تقرير مصور.. اجواء كربلاء المقدسة عشية ايام محرم الحرام
اتشحت أروقة العتبة الحسينية المقدسة باللون الأسود عشيه ايام محرم الحرام.
رمز الخبر:
۶۹۸۳۹
تأريخ النشر:
08 July 2024
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