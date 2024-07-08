وفد إعلامي إيراني يلتقي المدير العام لمكتب العلاقات الخارجية في تشينغهاي

وفي هذا اللقاء قال "وانغ زيزونغ": "سافرت في يوليو الماضي إلى إيران مع مدير محافظة تشينغهاي، وخلال هذه الرحلة وقعنا اتفاقية صداقة في مجال الزراعة مع محافظ أردبيل".

التقى الوفد الإعلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحدث مع "وانغ زيزونغ" المدير العام لمكتب العلاقات الخارجية لمقاطعة تشينغهاي الصينية.

ان الوفد الإعلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية التقى وتحدث مع "وانغ زيزونغ" المدير العام لمكتب العلاقات الخارجية لمقاطعة تشينغهاي الصينية.

وفي هذا اللقاء قال "وانغ زيزونغ": "سافرت في يوليو الماضي إلى إيران مع مدير محافظة تشينغهاي، وخلال هذه الرحلة وقعنا اتفاقية صداقة في مجال الزراعة مع محافظ أردبيل".

وفي هذا الاجتماع، ناقش الوفد الإيراني أيضًا القدرات الاقتصادية والبيئية والموارد الطبيعية.