غزة... أبو عبيدة يعلن تجنيد آلاف الشباب والاحتلال يكثف غاراته وسط القطاع

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مصورة "أقول لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن مصير أبنائكم أصبح ألعوبة بيد نتنياهو الذي يسعى لتحقيق نصر شخصي".

في اليوم الـ276 من العدوان على غزة استمر القصف الإسرائيلي بعد مجزرة في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث شن طيران الاحتلال غارات ليلية عنيفة أدت لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، في حي الدرج والتفاح والبلدة القديمة.

ان في وقت سابق، أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أن قدرتهم على القتال والمواجهة باتت أقوى أمام جرائم الاحتلال، قائلا "كل كتائبنا الـ24 مع كل فصائل المقاومة قاتلت العدو وكسرته بمختلف أرجاء القطاع".

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مصورة "أقول لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن مصير أبنائكم أصبح ألعوبة بيد نتنياهو الذي يسعى لتحقيق نصر شخصي".

ويأتي ذلك في وقت احتشد فيه آلاف الإسرائيليين في مظاهرات تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو، وشملت تلك المظاهرات مفارق عشرات الطرق في مناطق عدة بإسرائيل في ما سمي "يوم الشلل الكبير".