رئيس تركمانستان يهنئ بزشكيان لفوزه بانتخابات الرئاسة الايرانية

ويذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو، بحصوله على اكثر من 16 مليون صوت (نحو 53.7 بالمائة) من اصوات الناخبين .

هنأ رئيس تركمانستان "سردار بردي محمدوف"،مسعود بزشکیان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وتمنى له النجاح والتوفیق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "محمدوف" أن العلاقات بين تركمانستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على الثقة المتبادلة والصداقة التي قائمة منذ قرون، ملفتا: من المؤكد أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين قد تعززت بالجهود المشتركة للطرفين خدمة لشعبي البلدين.

ويذكر ان مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ14 التي جرت الجمعة 5 تموز/يوليو، بحصوله على اكثر من 16 مليون صوت (نحو 53.7 بالمائة) من اصوات الناخبين .