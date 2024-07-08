خبير أردني: حسرة على العرب للديموقراطية والسيادة الوطنية في إيران!

قال خبير أردني بالنسبة للرئيس الجديد بعيدا عن ظروف مجيئه ايران نجحت في انجاز انتخابات في خمسين يوما وجاءت برئيس اصلاحي - أصولي خلافا للتوقعات والرهانات الغربية.

أن الخبير الاردني حازم عباد قال في حوار مع الموقع الاخباري عصر ايران: اسمحوا لي أن أكون واضحا، بينما يتعامل البعض في المنطقة مع تحديات وجودية، أجرت إيران الانتخابات الرئاسية بعد 50 يوما وأثبتت أنها قادرة على إدارة شؤونها وتثبيت موقفها حتى في أسوأ الظروف، وأعتقد أن الدول العربية يجب أن تحسر ازاء النجاح الايراني في المستوى الديموقراطي وسيادته، العرب اللذين يفكرون كيف يكونوا مفيدين لأمريكا وأجندتها بدلا أن يكونوا مفيدين لأنفسهم.