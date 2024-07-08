مسؤول: صادرات السلع الايرانية الى العراق سجلت نموا بواقع 27%

لفت بيلتن الى اهم السلع التي ارسلت الى العراق ضمن الصادرات الايرانية خلال فترة الثلاثة اشهر الاخيرة، بما في ذلك : الغاز الطبيعي وقضبان الحديد والصلب، وفاكهة التفاح الطازج، وسبائك الحديد والصلب.

قال المسؤول المشرف على المستشارية التجارية الايرانية في بغداد "فرزاد بيلتن" : ان صادرات السلع الايرانية المتجهة الى العراق، سجلت في غضون الاشهر الثلاثة الماضية زيادة بواقع 27 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي تصريح لمراسل ارنا من بغداد، يوم الاحد، لفت بيلتن الى اهم السلع التي ارسلت الى العراق ضمن الصادرات الايرانية خلال فترة الثلاثة اشهر الاخيرة، بما في ذلك : الغاز الطبيعي وقضبان الحديد والصلب، وفاكهة التفاح الطازج، وسبائك الحديد والصلب.

وردا على سؤال بشأن قيمة الصادرات الايرانية للعراق، خلال الفترة ذاتها، صرح المشرف على المستشارية التجارية في بغداد : انه وفقا لاحصائيات دائرة الجمارك الايرانية، فقد بلغت قيمة الصادرات، 3 مليارات دولار، وبما يشير الى نمو بواقع 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيت بلغت قيمة الصادرات انذك مليارين و346 مليون دولار.