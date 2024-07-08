الزعيم الكوري الشمالي يهنئ بانتخاب بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران

واضاف جونغ اون: انني اغتنم هذه الفرصة لاعبر عن عقيدتي القوية بشأن تطوير اواصر المودة العريقة والتعاون بين البلدين، وبما يخدم مصالح شعبيهما.

ابرق الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون"، بالتهنئة الى "مسعود بزشكيان"، لمناسبة انتخابة رئيسيا للجمهورية الاسلامية في ايران.

وافادت ارنا، يوم الاحد، ان الزعيم الكوري الشمالي تطلع في برقية التهنئة للسيد بزشكيان، الى توسيع العلاقات القائمة على الصداقة بين طهران وبيونغ يانغ.

واضاف جونغ اون: انني اغتنم هذه الفرصة لاعبر عن عقيدتي القوية بشأن تطوير اواصر المودة العريقة والتعاون بين البلدين، وبما يخدم مصالح شعبيهما.

وتابع الرئيس الكوري الشمالي مخاطبا الرئيس الايراني المنتخب: ان المودة والتعامل بين ايران وجمهورية كوريا الديمقراطية سيشهد نموا (في عهدكم)؛ مع تمنياتي لكم بالنجاح في المهام الموكلة اليكم لبناء جمهورية اسلامية قوية ومزدهرة.