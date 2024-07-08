استشهاد وكيل وزارة العمل في قطاع غزة اثر قطف "إسرائيلي"

وبهذا الحادث، فقد ارتقى الغصين شهيدا الى جانب زوجته وابنته، وعدد من أفراد أسرته الذين كانوا قد ارتقوا اثر العدوان الصهيوني على غزة خلال الشهور الماضية.

ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، أن غارة جوية "إسرائيلية" طالت قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وكيل وزارة العمل في القطاع المعين من قبل حماس "إيهاب الغصين".

وفي التفاصيل، اشار هذا الخبر الى استشهاد 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، وجُرح عدد آخر، بينهم المهندس الغصين؛ خلال قصف "إسرائيلي" استهدف مدرسة “العائلة المقدسة” التي تؤوي نازحين مسلمين ومسيحيين غربي مدينة غزة.

وبهذا الحادث، فقد ارتقى الغصين شهيدا الى جانب زوجته وابنته، وعدد من أفراد أسرته الذين كانوا قد ارتقوا اثر العدوان الصهيوني على غزة خلال الشهور الماضية.