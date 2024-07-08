النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۵مشاهدات
‍ پ

كنعاني: جرائم الصهاينة بغزة ستبقى وصمة عار الى الابد على جباه داعمي هذا الكيان

في ظل هذه الجرائم، يواصل داعمو الكيان الصهيوني المعروفون ترديد شعارات حقوق الإنسان، للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الأخرى بكل وقاحة ومن دون خجل.
رمز الخبر: ۶۹۸۱۷
تأريخ النشر: 08 July 2024

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، على ان جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة، ستبقى وصمة عار الى الابد على جباه داعمي هذا الكيان.

وكتب متحدث الخارجية عبر حسابه على موقع "ايكس" اليوم: ان جرائم الحرب وقتل الفلسطينيين، وخاصة الأطفال المضطهدين، على ايدي مجرمي الحرب الصهاينة، تتواصل بلا رحمة في غزة.

وأضاف: بحسب المصادر الفلسطينية الرسمية، فإن عدد شهداء الحرب على غزة بلغ 38153 وعدد الجرحى 87828، ولا يزال هناك أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وتابع كنعاني : كما استشهد 5 صحفيين خلال الـ12 ساعة الأخيرة في قطاع غزة، ليصل عدد الصحفيين الذين ارتقوا في هذه الحرب، الى 158 شخصا.

ولفت: في ظل هذه الجرائم، يواصل داعمو الكيان الصهيوني المعروفون ترديد شعارات حقوق الإنسان، للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الأخرى بكل وقاحة ومن دون خجل.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على، "إن وصمة عار دعم كل هذه الجرائم الصهيونية في قطاع غزة، ستبقى إلى الأبد على جباه داعمي هذا الكيان".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
تقرير مصور.. اجواء كربلاء المقدسة عشية ايام محرم الحرام
وفد إعلامي إيراني يلتقي المدير العام لمكتب العلاقات الخارجية في تشينغهاي
المؤتمر الدولي السادس لعلم الوراثة يبدا اعماله في طهران
غزة... أبو عبيدة يعلن تجنيد آلاف الشباب والاحتلال يكثف غاراته وسط القطاع
رئيس تركمانستان يهنئ بزشكيان لفوزه بانتخابات الرئاسة الايرانية
كيف تلقف الإعلام الإسرائيلي فوز مسعود بزشكيان بالرئاسة الإيرانية؟ 
مفتي روسيا يهنئ بزشكيان بانتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية
حميد نوري: مزاعم الدول الغربية بشأن حقوق الإنسان غير صحيحة ومزيفة
السيد نصرالله: من يتجاهل ما يجري في غزة فهو ميت العقل والقلب والروح/ مسؤوليتنا نصرة الحق
إرسال مسودة قانون اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا إلى البرلمان
ظريف: لن أكون عضوا في حكومة بزشكيان
خبير أردني: حسرة على العرب للديموقراطية والسيادة الوطنية في إيران!
بمشاركة ايرانية.. افتتاح معرض سوريا الدولي الخامس للبترول والثروة المعدنية
مسؤول: صادرات السلع الايرانية الى العراق سجلت نموا بواقع 27%
الزعيم الكوري الشمالي يهنئ بانتخاب بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران
الرئيس الجزائري يهنئ بانتخاب بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية
رئيس وزراء الهند يهنئ بزشکیان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
أمير الكويت يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
قائد الثورة يستقبل المرشح سعيد جليلي
اللواء سلامي يعلن عن استعداد حرس الثورة لمواصلة وتعزيز التفاعل والتعاون مع الحكومة
مسؤول اسرائيلي يؤكد: اللحظة حانت لإبرام صفقة مع حماس
ملك البحرين يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية بعد فرز الاصوات
متحدث الخارجية: الشعب الايراني خرج مرفوع الراس من اختبار الولاء للبلاد
المشاط يهنئ بنجاح الانتخابات الرئاسية في ايران
رئيسا جمهورية بيلاروسيا وأوزباكستان يهنئان بزشكيان بفوزه في الإنتخابات الرئاسية
الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
الأمين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ بفوز بزشكيان
رسائل المودة والتعاون من الجارة الشرقية للرئيس الإيراني المنتخب
الرئيس الصيني يهنئ بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران