ولايتي: شعب إيران يظهر مراراً وتكراراً المظاهر الفريدة للولاء والمجد

وقال مما لا شك فيه أن الرابح الرئيسي في هذا المجال هو شعب إيران الإسلامي، الذي سجل مرة أخرى ملحمة سياسية في تاريخ هذه الحدود وهذه المنطقة.

في رسالة عقب فوز الرئيس المنتخب، كتب مستشار قائد الثورة: سيظهر الشعب الإيراني مرة أخرى مجد ومظاهر الولاء والرفقة الفريدة للإيرانيين استجابة لدعوة سماحة القائد.

ان عقب الإعلان عن فوز مسعود بزشكيان بولاية 14 في الانتخابات الرئاسية لبلادنا، هنأ علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الاسلامية، الرئيس المنتخب على هذا النجاح .

واضاف ان الحضور الفخور للأمة الإيرانية العظيمة في 5 يوليو 2024 وفي فترة الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، رغم كل المؤامرات والعداوات لبث اليأس بين الناس، واظهر الولاء والرفقة الفريدة للإيرانيين استجابة لدعوة سماحة القائد.

وقال مما لا شك فيه أن الرابح الرئيسي في هذا المجال هو شعب إيران الإسلامي، الذي سجل مرة أخرى ملحمة سياسية في تاريخ هذه الحدود وهذه المنطقة.

وتابع القول نامل أن يتم بتعاون وإجماع كافة القوى المتخصصة والملتزمة من كافة التوجهات السياسية، والاستفادة من كافة التجارب السابقة، تحقيق الأهداف المقدسة للجمهورية الإسلامية التي هي إرث الشهداء .