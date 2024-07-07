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اللواء سلامي يعلن عن استعداد حرس الثورة لمواصلة وتعزيز التفاعل والتعاون مع الحكومة

وأعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، يوم السبت، فوز "مسعود بزشكيان" في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
رمز الخبر: ۶۹۸۱۳
تأريخ النشر: 07 July 2024

أكد اللواء سلامي، في رسالة التهنئة التي بعث بها بمناسبة انتخاب سيد بزشكيان منتخب الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، على الاستعداد الشامل لمواصلة وتعزيز التفاعل والتعاون بين حرس ثورة والحكومة.

هنا اللواء حسين سلامي، في رسالة تهنئة، اختيار الدكتور مسعود بزشكيان للرئاسية الايرانية.

وقال اللواء سلامي، نحن على استعداد تام لمواصلة وتعزيز التفاعل والتعاون بين حرس الثورة والحكومة.

وأعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، يوم السبت، فوز "مسعود بزشكيان" في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

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