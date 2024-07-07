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رئيس وزراء الهند يهنئ بزشکیان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وجرت الانتخابات في نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.
رمز الخبر: ۶۹۸۰۸
تأريخ النشر: 07 July 2024

هنأ رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، مسعود بزشکیان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

انه هنأ رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، مسعود بزشکیان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ونشر مودي في رسالة موجهة إلى بزشكيان نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" : أهنئك على انتخابك رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: نحن نتطلع إلى التعاون الوثیق معكم لتعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد لصالح الشعب والمنطقة.

وفاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم امس الجمعة لیصبح الرئیس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجرت الانتخابات في نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

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