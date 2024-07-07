نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية بعد فرز الاصوات

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا ، بعد فرز 30 مليونا و 530 الفا و 157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في وزارة الداخلية الايرانية انتهاء عمليات الاقتراع وبدء فرز الأصوات، وذلك بعد أن تم تمديد عملية الاقتراع حتى منتصف الليل، حيث تجاوزت نسبة المشاركة الـ 50%.

انه انطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الايرانية الرابعة عشرة، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية الرابعة عشرة، المرشحان، مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي.

وتجاوزت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ 50 بالمائة.

وفي الجولة الأولى من هذه الانتخابات التي جرت بحضور 4 مرشحين، حصل " مسعود بزشكيان" على 10415991 صوتا، وسعيد جليلي على 9473298 صوتا، ومحمد باقر قاليباف على 3383340 صوتا، ومصطفى بور محمدي على 206397 صوتا، ، وبذلك تاهل بزشكيان وجليلي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال المتحدث باسم مقر الانتخابات: تشير التقارير الأولية إلى أن نحو 50 بالمئة من الشعب الإيراني شارك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

واضاف محسن إسلامي، المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد، للصحافيين: "لقد انتهى الموعد النهائي للتصويت، لذا فإن الأعضاء المسؤولين ملزمون بالتصويت من الأشخاص الحاضرين في طابور الفروع للتصويت، و عندما يتأكدون من أن أحد الأشخاص المعنيين بالتصويت لم يعد موجودًا في الفرع، يبدا فرز الأصوات.

وتابع اسلامي: نظرا لوجود مرشحين اثنين في هذه المرحلة فإن عملية فرز الأصوات ستكون أسهل وسنعلن النتيجة النهائية قبل الظهر.

ونوه: بالطبع سيتم الإعلان رسمياً عن نسبة المشاركة الدقيقة من خلال إضافة إحصائيات المشاركة من الخارج وإحصائيات الأشخاص الذين حضروا وصوتوا في الدوائر بعد الساعة 24:00. وقد ارتفعت نسبة المشاركة هذه بنحو 10% مقارنة بالجولة الأولى من الانتخابات، وتشير إلى حظوظ الشعب الإيراني في الجولة الثانية من الانتخابات.

الساعة 02:31 : لجنة الانتخابات الرئاسية الايرانية تعلن نتائج أولية لفرز الأصوات:

عدد الأصوات المفروزة: 2.547.381

-مسعود بزشكيان: 1.263.874

-سعيد جليلي: 1.244.640

الساعة 03:00 : لجنة الانتخابات الرئاسية الايرانية تعلن نتائج أولية لفرز الأصوات:

عدد الأصوات المفروزة: 5.819.911

-مسعود بزشكيان: 2.904.227

-سعيد جليلي: 2.815.566

الساعة 03:30 : لجنة الانتخابات الرئاسية الايرانية تعلن نتائج أولية لفرز الأصوات:

عدد الأصوات المفروزة: 9699843

-مسعود بزشكيان: 4996364

-سعيد جليلي: 4526960

الساعة 04:01 : لجنة الانتخابات الرئاسية الايرانية تعلن نتائج أولية لفرز الأصوات:

عدد الأصوات المفروزة: 13.550.280

-مسعود بزشكيان: 6.939.955

-سعيد جليلي: 6.359.099

الساعة 04:31 : لجنة الانتخابات الرئاسية الايرانية تعلن نتائج أولية لفرز الأصوات:

عدد الأصوات المفروزة: 16.546.660

-مسعود بزشكيان: 8.694.743

-سعيد جليلي: 7.535.557

الساعة 05:00 : لجنة الانتخابات الرئاسية الايرانية: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية حتى الان

عدد الأصوات المفروزة: 20.611.971 صوتًا

- مسعود بزشكيان: 11.120.924 صوتًا

- سعيد جليلي: 9.097.993 صوتا

الساعة 05:30 : لجنة الانتخابات الرئاسية الايرانية: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية حتى الان

عدد الأصوات المفروزة: 23646138 صوتًا

مسعود بزشكيان: 12704910 صوتًا

سعيد جليلي: 10474238 صوتا

واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي صباح اليوم السبت عن حصيلة ثامنة واخيرة لنتائج الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا ، بعد فرز 30 مليونا و 530 الفا و 157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

واصبح الاصلاحي مسعود بزشكيان رئيسا تاسعا لايران.