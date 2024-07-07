رئيس وزراء ارمينيا مهنئا بزشكيان: حكومة وشعب ارمينيا يوليان اهمية خاصة للعلاقات الاخوية مع ايران

ان العمل المستدام لترسيخ العلاقات الحميمة بين طهران ويريفان، في المجالات الثنائية ومن اجل رفاه المنطقة، يحظى باهمية خاصة؛ بحسب ما افادت به وكالة "آرمن پرس" للانباء.

هنأ رئيس الوزراء الارميني "نيكول باشينيان"، بانتخاب "مسعود بزشكيان" رئيسا للجمهورية الاسلامية الايراني مؤكدا ان حكومة وشعب ارمينيا يوليان اهمية خاصة للعلاقات الاخوية مع الجمهورية الاسلامية.

هنأ رئيس الوزراء الارميني "نيكول باشينيان"، بانتخاب "مسعود بزشكيان" رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية، واعرب عن تمنياته له بمزيد من النجاح والازدهار.

وكتب باشينيان، في برقية التهنئة التي بعثها الى بزشكيان بالمناسبة اليوم، "ان حكومة وشعب ارمينيا يوليان اهمية خاصة للعلاقات الاخوية مع الجمهورية الاسلامية والتي لطالما شهدت نموا منذ استقلال البلاد حتى اليوم".

واضاف: ان العمل المستدام لترسيخ العلاقات الحميمة بين طهران ويريفان، في المجالات الثنائية ومن اجل رفاه المنطقة، يحظى باهمية خاصة؛ بحسب ما افادت به وكالة "آرمن پرس" للانباء.

وفي الختام اكد رئيس الوزراء الارميني، على ثقته بان الجهود المشتركة بين البلدين ستفضي الى تنفيذ الاتفاقات الثنائية؛ قائلا : نحن مقبلون معا على اعتماد برامج جديدة، وبما يصب في مصلحة ورفاه الشعبين الصديقين الايراني والارميني.