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الرئيسي الصربي مهنئا بزشكيان: توليكم الرئاسة سيضمن السعادة والرخاء لشعبكم

وأفادت الداخلية في بيانها، أن السيد بزشكيان فاز بنحو خمسة وخمسين بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل خمسة وأربعين بالمئة للسيد جليلي.
رمز الخبر: ۶۹۸۰۳
تأريخ النشر: 07 July 2024

هنا رئيس جمهورية صربيا "الكساندر فوشيتش"، الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان"؛ قائلا: ان "توليكم مركز الرئاسة سيضمن الرخاء والسعادة للشعبكم".

انه هنا رئيس جمهورية صربيا "الكساندر فوشيتش"، الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان"؛ مؤكدا له في مدونة نشرها عبر منصة اكس، بان "توليكم مركز الرئاسة سيضمن الرخاء والسعادة للشعبكم".

واضاف الرئيس الصربي : ان فوزكم يدل على ثقة مواطنيكم بالافاق المستقبلية التي رسمتموها، والتزامهم بالسلام ورغبتهم في تطوير بلادكم؛ وانني على يقين بان فترة توليكم الرئاسة ستشهد السعادة والرخاء.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح اليوم السبت، فوز السيد "مسعود بزشكيان" بانتخابات الرئاسة الـ 14 في جمهورية ايران الاسلامية، متفوقا على منافسه "سعيد جليلي".

وأفادت الداخلية في بيانها، أن السيد بزشكيان فاز بنحو خمسة وخمسين بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل خمسة وأربعين بالمئة للسيد جليلي.

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