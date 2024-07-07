جليلي: على الجميع احترام الرئيس الجديد وتقديم الدعم له

"الشعب الايراني العظيم جسد الديمقراطية الدينية وجمهورية النظام الاسلامي للعالم من خلال مشاركته الواسعة في الانتخابات الرئاسية وبعد تنافس جاد بين المرشحين".

هنأ المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الايرانية، سعيد جليلي الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان لفوزه في الانتخابات مؤكدا انه على الجميع احترام الرئيس الجديد وتقديم الدعم له.

ان المرشح الاصولي سعيد جليلي أصدر رسالة تهنئة قال فيه: "الشعب الايراني العظيم جسد الديمقراطية الدينية وجمهورية النظام الاسلامي للعالم من خلال مشاركته الواسعة في الانتخابات الرئاسية وبعد تنافس جاد بين المرشحين".

وأضاف: "اهنئي السيد بزشكيان حيث حاز على اغلبية الاصوات وشخصيا سأعمل على تقديم الدعم له للعبور من المشاكل"، مؤكدا: "على الجميع احترام الرئيس المنتخب وتقديم كل الدعم له لتحقيق النمو والازدهار في البلاد".