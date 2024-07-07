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رسائل المودة والتعاون من الجارة الشرقية للرئيس الإيراني المنتخب

وأكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، "إننا سنكون مع الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل السلام والازدهار الإقليمي".
رمز الخبر: ۶۹۷۹۹
تأريخ النشر: 07 July 2024

في الساعات الأولى من الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ 14، أبدى كبار المسؤولين الباكستانيين، عبر برقيات التهنئة والشكر للرئيس المنتخب الدكتور "مسعود بزشکيان"، استعدادهم ورغبتهم القوية في التعاون مع الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحقيق الأهداف المشتركة.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، فإن باكستان، باعتبارها الجارة الشرقية لإيران، أعلنت عن ترحيبها بإجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة بنجاح في إيران، كما كانت الدولة السباقة في المنطقة والعالم التي هنئت بفوز الدكتور مسعود بزشكيان بهذه الإنتخابات.

هذا وهنأ مسؤولون باكستانيون رفيعو المستوى، بمن فيهم الرئيس آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف، ورئيس الجمعية الوطنية سردار أياز صادق، انتخاب الرئيس التاسع لإيران، عبر رسائل تهنئة بعثوها على حدة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان فوز بزشكيان.

كما أعرب هؤلاء القادة الباكستانيون، عن أملهم في أن تتعزز العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين بشكل أكبر خلال فترة ولاية الرئيس المنتخب للشعب الإيراني.

الى ذلك، هنأ وزير الخارجية الباكستاني، ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية- الباكستانية في الجمعية الوطنية، إلى جانب كبار المسؤولين في بلادهم، مسعود بزشكيان على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وهنأ محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، في رسالته، السيد بزشكيان، اصالة ونيابة عن حكومة وشعب باكستان، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الأهداف المشتركة في المنطقة.

وفي هذا السياق، بعث يوسف رضا جيلاني، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، والسيد نافيد قمر، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية في الجمعية الوطنية لهذا البلد، رسالتين منفصلتين لتهنئة مسعود بزشكيان بفوزه بالولاية الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وكتب جيلاني في رسالته : إن إيران وباكستان تتمتعان بعلاقات أخوية ووثيقة، ونأمل خلال رئاسة الدكتور بزشكيان أن يستمر تطوير العلاقة بين البلدين بقوة أكبر.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، "إننا سنكون مع الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل السلام والازدهار الإقليمي".

كما كتب نافيد قمر، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية : تلعب مجموعات الصداقة البرلمانية في البلدين دورًا مهمًا في تطوير العلاقات والمساعدة في إيجاد فرص لزيادة التعاون، ونحن على ثقة من ذلك وفي هذه الفترة الجديدة سوف تتوسع التفاعلات البرلمانية بين إيران وباكستان أيضًا.

يذكر أن الدكتور مسعود بزشكيان أصبح رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد فوزره بأغلبية الأصوات في المرحلة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الرابعة عشر.

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