باقري: ايران وبمبادرة حكومة الشهيد رئيسي، باتت شريكا في صنع القرار بمنظمة شنغهاي

قال وزير الخارجية بالانابة علي باقري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باتت بفضل مبادرة حكومة الشهيد رئيسي، شريكا في صنع القرار في آلية شنغهاي السياسية – الأمنية الدولية .

وكتب باقري في حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: ان كنا حتى الأمس "زميلا" فقط للبلدان الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، فاننا اصبحنا اليوم وبفضل مبادرة حكومة الشهيد رئيسي "شريكا في صنع القرار" بين أعضاء هذه الآلية السياسية – الامنية الدولية.

واضاف ان مشاركة الدكتور مخبر عشية الانتخابات الرئاسية للجمهورية الاسلامية الايرانية، في الدورة الـ 24 لمؤتمر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان، هي تاكيد على حقيقة أن المشاركة الفاعلة في آليات هذه المنظمة، هو انتخاب ايران الاستراتيجي لتعميق دورها المؤثر والنهوض به في مجال التعددية القطبية.