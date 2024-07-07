قائد الثورة الإسلامية: القضية الأبرز في العالم اليوم هي فشل الحضارة الغربية الأخلاقي والسياسي والاجتماعي

أكد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي في رسالة إلى اجتماع اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية في أوروبا إن الفاعلية في القضايا الكبرى تعتمد على الدافع والإيمان والثقة بالنفس مشيراً إلى إن القضية الأبرز في العالم اليوم هي الفشل الأخلاقي والسياسي والإنساني للحضارة الغربية مشدد على أن قضايا العالم المهمة هي مجالات الفكر والعمل والمبادرة لمجموعتكم المباركة.

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

طلابي الأعزاء! إن نقابتكم العريقة والمعروفة واستمرار نشاطها هي ظاهرة تبشر بالخير. وهذا الحضور الجماعي يمكن أن يلعب دوراً في قضايا العالم المعقدة الراهنة. ويؤثر بفعالية في القضايا الكبرى ويسهم في تحفيز الناشطين وإيمانهم وثقتهم بأنفسهم أكثر من أي مجموعة أخرى؛ وهذه الميزة القيمة موجودة والحمد لله فيكم أيها الشباب الإيراني المؤمن والثوري.

أنتم على إطلاع بالقضايا المهمة وما يعاني العالم من جروح جديدة وقديمة. وآخرها الكارثة في غزة. وكذلك الفشل الأخلاقي والسياسي والاجتماعي للغرب والساسة الغربيين والحضارة الغربية. والأكثر دلالة من كل ذلك؛ عجز الديمقراطية الليبرالية وأدعياء حرية التعبير وإهمالهم القاتل لمسألة العدالة الاقتصادية والاجتماعية. إن البارقة المحدودة ولكن الباعثة على الأمل للاحتجاجات الشعبية وخاصة الطلابية في أمريكا وأوروبا هي أيضًا إحدى القضايا المهمة الحالية. كما إن منطقة غرب آسيا وبلدنا العزيز تصدوا للعديد من القضايا الكبيرة والصغيرة. كل هذه القضايا تمثل مجالات الفكر والعمل والابتكار بالنسبة لمجموعة مباركة مثل نقابتكم.

وأدعو لكم بالتوفيق من الله العزيز الحكيم.

سيد علي خامنئي