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المشاط يهنئ بنجاح الانتخابات الرئاسية في ايران

وأكد رئيس المجلس السياسي الاعلى اليمني، "الحرص على تعزيز العلاقات بين اليمن والجمهورية الإسلامية في إيران، بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالنفع على الشعبين في مختلف المجالات".
رمز الخبر: ۶۹۷۹۳
تأريخ النشر: 07 July 2024

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "المشير الركن مهدي المشاط"، برقية تهنئة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران "شعبا وقيادة"، بنجاح الانتخابات الرئاسية الـ 14، التي وصفها "جرت في أجواء آمنة وسليمة وعلى قدر عال من النزاهة والشفافية".

وبارك المشاط في البرقية، للرئيس المنتخب "مسعود بزشكيان"، نيله ثقة الشعب الإيراني؛ سائلا الله تعالى له "النجاح في مهمته الكبيرة بالنهوض بإيران والحفاظ على أمنها واستقرارها"؛ حسب ما افادت به وكالة سبا الاخبارية.

وأكد رئيس المجلس السياسي الاعلى اليمني، "الحرص على تعزيز العلاقات بين اليمن والجمهورية الإسلامية في إيران، بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالنفع على الشعبين في مختلف المجالات".

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