رئيسا جمهورية بيلاروسيا وأوزباكستان يهنئان بزشكيان بفوزه في الإنتخابات الرئاسية

أكد الرئيس البيلاروسي في رسالة التهنئة الى الرئيس الايراني المنتخب، أن "الحوار بين مينسك وطهران يتوسع بثقة على جميع المستويات"؛ داعيا "بزشكيان" لزيارة بيلاروسيا، في اي وقت مناسب له، "من اجل مناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال الثنائي ومواصلة التفاعل بين الدول في المنظمات والمنتديات الدولية".

هنأ كل من "الكساندر لوكاشينكو" رئيس جمهورية بيلاروسيا، و"شوكت ميرضيايف" رئيس جمهورية اوزباكستان، الدكتور "مسعود بزشكيان" على فوزه بالإنتخابات الرئاسية الرابعة عشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار ميرضيايف خلال رسالة التبهنئة التي نشرت عبر صفحة الإنستغرام التابعة للسفارة الأوزبكية في طهران، اكد "أهمية التوسع المستمر والفعال للتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والنقل والاتصالات والثقافة الإنسانية مع إيران"؛ كما وصف الجمهورية الاسلامية الإيرانية، أنها "دولة تتمتع بقدرات وإمكانات كثيرة، وقد تطورت بشكل ديناميكي في السنوات الأخيرة".

من جانبه، أكد الرئيس البيلاروسي في رسالة التهنئة الى الرئيس الايراني المنتخب، أن "الحوار بين مينسك وطهران يتوسع بثقة على جميع المستويات"؛ داعيا "بزشكيان" لزيارة بيلاروسيا، في اي وقت مناسب له، "من اجل مناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال الثنائي ومواصلة التفاعل بين الدول في المنظمات والمنتديات الدولية".