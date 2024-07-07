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تعزيز التواصل الثقافي، سبيل لتوسيع السياحة بين ايران وماليزيا

رمز الخبر: ۶۹۷۹۱
تأريخ النشر: 07 July 2024

قال مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية لشؤون السياحة علي اصغر شالبافان لدى لقائه مساعد وزارة السياحة والفن والثقافة الماليزي فردوس اكبر خان ان اقامة الاحداث والفعاليات الثقافية تمهد لتوسيع العلاقات السياحية بين البلدين.

وقال شالبافان في اللقاء الذي تم في كوالالامبور ان اقامة معارض للمشغولات اليدوية والاطعمة والتقاليد والعادات والاحداث التخصصية ينكن ان يساهم في تعرف ايران وماليزيا على احدهما الاخر.

ودعا الى الاهتمام بتسيير رحلات جوية مباشرة بين ايران وماليزيا وادراجها في مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين.

اما المسؤول الماليزي فقد اشار الى اقامة فعالية "رود شو ایران" (road show) في ماليزيا بهدف التعريف بالامكانات السياحية لايران معتبرا ان ايران تشكل وجهة جذابة للماليزيين.

وقال اكبر خان ان الاهتمام بالسوق الايرانية يشكل احد الاجراءات الخاصة خلال العام الجاري بالنسبة لبلاده.

وتقرر في ختام اللقاء التركيز على النقاط الاساسية لتوسيع العلاقات السياحية بين ايران وماليزيا في اطار مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

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