السوداني يؤكد على مواصلة التنسيق بأعلى المستويات وفي كافة المجالات بين ايران والعراق

وافاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان اليوم، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هنأ مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، في رسالة تهنئة بعث بها اليوم السبت الى الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان"، اكد على "أهمية مواصلة التنسيق بين العراق وإيران بأعلى المستويات وفي المجالات كافة".

وافاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان اليوم، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هنأ مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وعبَّر رئيس الوزراء، في برقية بعثها إلى بزشكيان، عن "تمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه".

واكد السوداني للرئيس الايراني المنتخب حديثا، "عمق العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين، وأهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات، وفي المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة؛ حسب ما افادت به وكالة الانباء العراقية (واع) .