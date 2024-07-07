النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۹مشاهدات
‍ پ

السوداني يؤكد على مواصلة التنسيق بأعلى المستويات وفي كافة المجالات بين ايران والعراق

وافاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان اليوم، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هنأ مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
رمز الخبر: ۶۹۷۹۰
تأريخ النشر: 07 July 2024

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، في رسالة تهنئة بعث بها اليوم السبت الى الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان"، اكد على "أهمية مواصلة التنسيق بين العراق وإيران بأعلى المستويات وفي المجالات كافة".

وافاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان اليوم، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هنأ مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وعبَّر رئيس الوزراء، في برقية بعثها إلى بزشكيان، عن "تمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه".

واكد السوداني للرئيس الايراني المنتخب حديثا، "عمق العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين، وأهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات، وفي المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة؛ حسب ما افادت به وكالة الانباء العراقية (واع) .

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
أكثر من 10 آلاف فلسطيني في غزة مفقودون تحت الأنقاض
الرئيس الأذربيجاني يهنئ مسعود بزشكيان
ولايتي: شعب إيران يظهر مراراً وتكراراً المظاهر الفريدة للولاء والمجد
اللواء سلامي يعلن عن استعداد حرس الثورة لمواصلة وتعزيز التفاعل والتعاون مع الحكومة
الجامعة العربية تدرس خطوات ضد كيان الاحتلال
الرئيس الصيني يهنئ بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران
أمير الكويت يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
مسؤول اسرائيلي يؤكد: اللحظة حانت لإبرام صفقة مع حماس
رئيس وزراء الهند يهنئ بزشکیان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
ملك البحرين يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية بعد فرز الاصوات
رئيس وزراء ارمينيا مهنئا بزشكيان: حكومة وشعب ارمينيا يوليان اهمية خاصة للعلاقات الاخوية مع ايران
قائد الثورة يستقبل المرشح سعيد جليلي
الرئيسي الصربي مهنئا بزشكيان: توليكم الرئاسة سيضمن السعادة والرخاء لشعبكم
جليلي: على الجميع احترام الرئيس الجديد وتقديم الدعم له
الرئيس الجزائري يهنئ بانتخاب بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية
رئيس وزراء الهند يهنئ بزشکیان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
المشاط يهنئ بنجاح الانتخابات الرئاسية في ايران
نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية بعد فرز الاصوات
مسؤول اسرائيلي يؤكد: اللحظة حانت لإبرام صفقة مع حماس
قائد الثورة يستقبل المرشح سعيد جليلي
الأمين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ بفوز بزشكيان
رسائل المودة والتعاون من الجارة الشرقية للرئيس الإيراني المنتخب
اللواء سلامي يعلن عن استعداد حرس الثورة لمواصلة وتعزيز التفاعل والتعاون مع الحكومة
ملك البحرين يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
متحدث الخارجية: الشعب الايراني خرج مرفوع الراس من اختبار الولاء للبلاد
رئيسا جمهورية بيلاروسيا وأوزباكستان يهنئان بزشكيان بفوزه في الإنتخابات الرئاسية
جليلي: على الجميع احترام الرئيس الجديد وتقديم الدعم له
أمير الكويت يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية